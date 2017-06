'Snapchat werkt aan Spectacles met augmented reality'

De Snapchat-bril is pas net in Nederland te koop, maar er zou al een nieuwe versie, met AR, komen.

Dat zeggen ingewijden tegen TechCrunch. Binnen Snap Inc. moederbedrijf van Snapchat, zouden maar een paar van de 1800 werknemers details over de nieuwe Spectacles kennen. Volgens de anonieme werknemers wordt de nieuwe bril 'heel anders' dan het huidige model. De huidige Snapchat-bil neemt filmpjes van 10 seconden op na een druk op de knop en kost 149,95 euro.

Voor het nieuwe model verwijst TechCrunch naar een patentaanvraag van Snap. De aanvraag van eind 2015 beschrijft een bril die virtuele objecten realistisch op de transparante brillenglazen en dus de omgeving kan projecteren. Alternate reality dus, zoals bijvoorbeeld Microsoft dat al met zijn HoloLens doet.

Snap heeft stiekem al best wat ervaring met AR. Zo zijn de bekende gezichtsfilters van Snapchat al een soort van alternate reality. En onlangs kreeg de app World Lenses: een functie waarmee je digitale 3D-objecten om je heen kan plaatsen. Via het scherm van je telefoon zie je bijvoorbeeld een regenboog realistisch op tafel staan, maar hij is er eigenlijk niet. Een bril maakt die illusie uiteraard nog overtuigender.



Bekijk ook onze eerste indruk van Microsofts HoloLens van vorig jaar:



Geen video missen? Abonneer je gratis op ons YouTube-kanaal