Sneak peak van bibliotheek Koolhaas in Qatar

Het gebouw is nog niet af, staat zelfs niet op de site van OMA, maar op Instagram is het al wel te bekijken.

De bouw van de Nationale Bibliotheek in Qatar is slechts één van de prestigieuze projecten dat het Rotterdamse architectenbureau OMA van Rem Koolhaas in de golfstaat bouwt. Het bureau zelf onthult weinig over de strakke betonnen architectuur. Op de website is het project niet te vinden. De Facebook-pagina van de bibliotheek zelf laat wel een rendering van het ontwerp zien.

Op Instagram zijn foto’s van het gebouw verschenen nog voordat het af is. Tof dat we zo een sneakpeak krijgen van een bijzonder gebouw. Veel meer feiten dan dat het vloeroppervlak 45 duizend vierkante meter telt en er een auditorium met 120 stoelen in komt zijn er niet. Maar we zien drie verschillende vleugels tussen twee geknikte betonnen platen. Zo ontstaat een diamantvorm. Onder de zwevende hoek is de voor de zon beschutte ingang te vinden.

De plannen zijn gestart in 2012 en maken deel uit van Education City in Doha. Op een eerder blog is te lezen dat de oorspronkelijke oplevering in 2014 gepland stond. Dat zal aan de foto’s te zien 2017 worden.