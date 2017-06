SpaceX landt twee raketten in één weekend ondanks slecht weer

Het is SpaceX afgelopen weekend gelukt om twee raketten te lanceren en weer te landen.

Het was een druk weekend voor SpaceX. Het lukte de ruimteorganisatie van Elon Musk om twee keer in één weekend een Falcon 9-raket te lanceren en weer veilig op aarde te laten terugkeren. Inmiddels heeft SpaceX in totaal al dertien raketten laten landen, waarvan acht op een platform in zee. Eerder dit jaar beloofde SpaceX sneller raketten te lanceren.

Vrijdag ging er een hergebruikte Falcon 9 van SpaceX te lucht in. De raket werd in januari gebruikt voor een lancering en hij landde toen op een droneschip in zee. Het was de tweede keer dat de organisatie een hergebruikte raket met succes terug op aarde wist te krijgen, al kwam hij wel wat hard neer. Het moment van de landing is nog niet op videobeelden te zien. SpaceX wil raketten vaker hergebruiken om de kosten te drukken.

De tweede lancering was zondag, toen een andere Falcon 9 de lucht in ging. De raket bracht tien satellieten van telecomprovider Iridium naar de ruimte. Het terugbrengen van de raket was nog niet zo gemakkelijk volgens Elon Musk. Door 'extreem weer' moest het schip voor de landing nog laat gepositioneerd worden. Dat verminderde de kans op een succesvolle landing, die uiteindelijk dus tóch lukte. De lancering en landing (nog geen tien minuten later) kun je in onderstaande video bekijken.