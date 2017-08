SpaceX stuurt supercomputer naar het ISS

Ruimtebedrijf SpaceX lanceert vandaag weer een Falcon 9-raket. Die brengt onder meer een supercomputer van Hewlett Packard Enterprise naar het ISS.

De raket van SpaceX wordt om 18:31 uur Nederlandse tijd gelanceerd. Het eerste deel van de raket keert daarna weer terug naar aarde om te landen. Dat gebeurt dit keer niet op zee, maar op Landing Zone 1 van Cape Canaveral in Florida.

De Falcon 9 brengt onder meer wetenschappelijke experimenten en bevoorradingen naar het International Space Station. Ook is er een supercomputer van Hewlett Packard Enterprise aan boord: de Spaceborne Computer. Dit is een project van HPE en NASA om te zien of een commerciƫle computer het in de ruimte overleeft. Zo ja, dan kunnen ze mogelijk vaker in ruimteprojecten gebruikt worden.

Supercomputer

Reguliere computers reageren mogelijk anders op de sterkere straling in de ruimte. De Spaceborn Computer werkt op een speciale versie van Linux en is onder meer geprogrammeerd om in te schatten wanneer de straling flink wordt verhoogd. Op dat moment wordt het systeem afgeremd en werkt de computer op een lagere snelheid om energie te besparen en schade te voorkomen.

De computer is aan 146 tests onderworpen. Hij moet een jaar op het ISS blijven. NASA wil bekijken hoeveel schade het systeem alsnog oploopt. Een supercomputer kan in de ruimte van pas komen en als er snel berekeningen gemaakt moeten worden als het te lang duurt om de aarde te bereiken.

De lancering is via onderstaande video te volgen: