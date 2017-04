Speuren naar verborgen hints Call of Duty WWII

De teasersite van Call of Duty WWII voedt de speculaties over de nieuwe oorlogsgame. Fans speuren massaal naar hints.

De aankondiging van Call of Duty WWII eerder deze week heeft nogal wat stof doen opwaaien. Fans zien de terugkeer naar de roots van de serie, met de Tweede Wereldoorlog als decor, als positief. Vlak na de reveal ging er een teasersite live met daarop een antiek apparaat. Leuk, maar wat moet je er mee? De community wist er wel raad mee en het duurde dan ook niet lang alvorens men de eerste clou had ontdekt.

De enige beeltenis van de Nazi Zombie bevat namelijk een belangrijke hint: maak het screenshot lichter en er verschijnen drie lettercombinaties: IUFDJ BHLOP JMUBA. Type deze letters in, op de machine en het bericht 'A New Horror Rises' verschijnt. Het apparaat is overigens geen typemachine maar een Enigma-ontcijfermachine die door de Duitsers gebruikt werd om belangrijke communicatieberichten te versleutelen.

Operatie Barbarossa

Wanneer het bericht is verdwenen, verschijnt er een dossier met twee beelden: een van Frederick Barbarossa, de middeleeuwse Romeinse Keizer Frederick I en het beroemde schilderij van Raphael; Portret van een Jonge Man. Het schilderij werd door de Nazi's gestolen tijdens de oorlog en is naar verluidt 100 miljoen euro waard. Het schilderij was decennialang onvindbaar, maar werd in 2012 weer gevonden. De verwijzing naar de Romeinse Keizer is eveneens evident: operatie Barbarossa was de codename door de Duitse invasie van Rusland in 1941. Het zou dus zomaar kunnen dat de co-op mode van Call of Duty WO II zich afspeelt in Rusland.

Een andere hint die gamers ontdekten via de teasersite waren coƶrdinaten op het plaatje onderdaan de Enigma-machine. Deze leiden naar Duinkerken; eveneens een belangrijke plaats tijdens de WO II. Op Reddit gaat het speuren verder, dus wie weet wat voor hints er de komende dagen nog meer zullen opduiken. Call of Duty WWII verschijnt op 3 november voor pc, PS4 en Xbox One. Hieronder kun je de eerste trailer bekijken.