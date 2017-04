‘Spotify wil dit jaar beursnotering’

Spotify wil dit jaar nog een beursnotering. Maar het bedrijf wil daarbij geen nieuw geld ophalen bij aandeelhouders.

Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Als het door de zakenkrant geschetste scenario klopt, betekent dat dat de aandelen Spotify geregistreerd worden aan een beurs waarna er vrijelijk in gehandeld kan worden. Dat is een verschil met een klassieke beursgang waarbij aandelen worden uitgegeven om nieuw geld bij aandeelhouders op te halen.

Eerder deze week nam Spotify een belangrijke hobbel voor een beursnotering, toen het een deal sloot met Universal Music Group. De streaming-dienst kwam met UMG overeen dat artiesten van dat label ervoor kunnen kiezen om nieuwe albums aanvankelijk niet aan gebruikers van de gratis variant van Spotify ter beschikking te stellen.

Bij een recente financieringsronde werd Spotify, dat 50 miljoen betalende gebruikers heeft, gewaardeerd op 8 miljard euro. Het bedrijf leed in 2015 een verlies van 173 miljoen euro bij een omzet van bijna 2 miljard euro. De belangrijkste concurrent van Spotify, Apple Music, heeft 20 miljoen betalende gebruikers.