Stad van escaperooms: Scapetown Eindhoven

Scapetown in Eindhoven is een stad gebouwd als een doolhof. Ontsnappen kan alleen met een geheime code.

You can check out anytime, but you can never leave. Dat lijkt voor Scapetown in Eindhoven geschreven. Wie er naar binnen gaat, komt er alleen uit na het oplossen van tientallen mysteries. Want Scapetown is een escaperoom keer twintig. De stad bestaat uit 20 huizen, met elk meerdere opdrachten, mysteries en codes. Die worden gebouwd in het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven, maar kunnen in de toekomst ook in andere plaatsen verschijnen. In de enorme hal is het donker en spannend. Via steigers en bruggen loop je van het ene huis naar het volgende, mits je de code kraakt.

Deze stad, bestaand uit escaperooms, wordt ons aangeboden door de bouwsector. Leerlingen van opleidingscentra in de bouw maken de huisjes, waarna middelbare scholieren de te kraken raadsels en geheimen bedenken om er een escapehouse van te maken. Zo combineer je twee hypes: de Tiny house-movement met escaperooms. Dubbel slim, want er zit een hoger doel achter: toekomstig banenoverschot in de bouw voorkomen. Op het moment is er al een tekort aan goede mensen.

De opdracht een Tiny house te bouwen sluit beter aan bij leerlingen in de bouw, die zo in de werkplaatsen iets kunnen bouwen, waar ze ook achter staan. Scholieren die de keuze voor een beroep nog gaan maken, komen in aanraking met de bouwsector. Zeven architecten begeleiden het ontwerp van Scapetown. Ook mooi voor ons. Aan het einde van het schooljaar komen alle huisjes bij elkaar en gaat Scapetown in Eindhoven open.