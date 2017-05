Standaardbrowser op Windows 10 S is niet te veranderen

Gebruikers kunnen wel andere browsers en zoekmachines downloaden, maar standaard moeten ze het met Microsoft Edge en Bing doen.

Microsoft kondigde zijn Chrome OS-concurrent Windows 10 S dinsdag aan. Het is een lichtere versie van het bestaande Windows 10. Tijdens de presentatie meldde de softwaremaker dat alleen apps uit de Windows Store op het besturingssysteem draaien. Windows-chef Terry Myerson zei erbij dat Windows 10 S elke browser uit de Store kan draaien.

Daar heeft hij gelijk in. Mensen kunnen browsers van derden installeren en ze gebruiken. Maar de standaardbrowser blijft altijd Microsoft Edge, zo valt te lezen in een FAQ voor Windows 10 S. Dat betekent dat een linkje altijd opent in Edge. Hetzelfde geldt voor de zoekmachine, die standaard niet kan worden veranderd. Via de browser kunnen mensen wel eerst naar Google gaan om vervolgens te zoeken, maar vanuit de adresbalk wordt Bing ingeschakeld.

Vijf jaar geleden werd Microsoft aangeklaagd door de Europese Commissie, omdat Internet Explorer standaard als browser binnen Windows zat. De Commissie zei toen dat gebruikers zelf mochten kiezen welke browser ze standaard gebruiken, anders is er sprake van oneerlijke concurrentie.

Bright was aanwezig op het Microsoft-event in New York. Merijn probeerde de nieuwe Surface-laptop alvast: