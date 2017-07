In stedelijk China betaalt bijna iedereen met een smartphone

Betalen met een smartphone is niet meer weg te denken in Chinese steden. Zelfs bij straatmuzikanten en mini-kiosken kan het.

Dat blijkt uit een uitgebreide reportage van The New York Times. In drie jaar heeft mobiel betalen zich opgewerkt tot het primaire betaalmiddel. Er zijn bijna geen plekken meer te vinden waar niet met betaaldiensten WeChat of Alipay afgerekend kan worden.



De afhankelijkheid van de mobiele betaalapps bleek toen verslaggever Paul Mozur problemen had met zijn bank en daarom alles met briefgeld moest afrekenen. "Bij koffietentjes en restaurants hield ik de rij op (...) en ik kon geen deelfiets meer huren."

Ook voor de straatmuzikant

De smartphone-betaalmarkt in China is enorm. Volgens iResearch werd er in 2016 voor 5,5 triljoen dollar aan mobiele betalingen verricht, zo'n vijftig keer meer dan de markt voor mobiele betalingen in de VS. Als dat zo doorzet zal het aantal betalingen per dag via WeChat en Alipay dit jaar nog hoger uitkomen dan betalingen via creditcardmaatschappijen zoals Visa en Mastercard, zeggen experts tegen The New York Times.

Het is vooral de laagdrempeligheid die het betaalmiddel zo populair maakt. Winkels hebben alleen een QR-code nodig om geld te ontvangen. Zelfs straatmuzikanten printen de QR-code uit en leggen dit blaadje voor zich neer als ware het een hoed.

In Nederland schiet het nog niet echt op

Met de smartphone betalen in Nederland kan ook, al moeten gebruikers wel aan veel voorwaarden voldoen. Zo is het niet mogelijk om met een iPhone te betalen en moet de gebruiker bij de juiste bank en provider zijn aangesloten.

Grote techbedrijven als Apple en Samsung hebben hun eigen betaaldienst, maar die is nog niet beschikbaar in Nederland. Hierdoor komt smartphonebetalen nog niet echt van de grond: in februari 2017 waren er nog maar 200.000 Nederlanders die af en toe met hun smartphone afrekenden.

Wel is de opmars van contactloos betalen niet te stuiten. Het afgelopen jaar vervijfvoudigde het aantal betalingen, blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland. In december was één op de vier betalingen contactloos.