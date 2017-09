Steve Jobs Theater is klaar voor de nieuwe iPhones

Vanavond worden de nieuwe iPhones gepresenteerd in het Steve Jobs Theater, op het kersverse thuisterrein van Apple.

Het is een reusachtige ufo, liggend aan de voet van de heuvels van Cupertino, Californië. Het indrukwekkende nieuwe hoofdkantoor van Apple, genaamd Apple Park, is bijna af. Sinds april dit jaar werken er al Apple-medewerkers en volgende week is het eerste officiële evenement voor de pers: de lancering van de nieuwe iPhone. Op nieuwe dronebeelden is te zien dat het gebouw, met de bijnaam 'spaceship', bijna af is.

Steve Jobs Theater

Direct naast het hoofdkantoor ligt het Steve Jobs Theater, met ruimte voor duizend personen. Het cirkelvormige transparante gebouw lijkt veel te klein voor duizend man, maar het past wel: het theater is namelijk grotendeels ondergronds.

A different view of Steve Jobs Theater. Pretty much entirely underground. Stadium seating (1,000 seats total). pic.twitter.com/NsoBkczwz6 — Neil Cybart (@neilcybart) August 28, 2017

Interested to see how Apple handles exhibit space. Typically it's hidden prior to event. Not clear how people enter w/o passing through it. pic.twitter.com/8aJg7BSx0O — Neil Cybart (@neilcybart) August 28, 2017

Eind 2017 officieel open

Op de nieuwe dronebeelden zijn al enkele bureau's te zien achter de ramen, maar het duurt nog wel een paar maanden voordat Apple Park officieel wordt geopend.

Een datum is nog niet bekend, maar MacWorld houdt het op eind 2017.

Kritiek

Het is een indrukwekkend gebouw, maar het kan niet alleen op gejuich rekenen. Volgens MacRumors zijn verschillende Apple-medewerkers ontevreden over het nieuwe Apple Park.

Er is vooral kritiek op de open kantoortuin-indeling. Het zou zelfs zo erg zijn dat medewerkers overwegen te vertrekken bij Apple. Volgens de bron werkt de openheid vooral ergernis bij ontwikkelaars.

Lange aanloop

Apple is al jaren bezig met het nieuwe hoofdkantoor. In 2011 presenteerde Steve Jobs het ontwerp aan de gemeenteraad van Cupertino, hij was ook de bedenker van de vorm voor het nieuwe hoofdkantoor.

In deze video zie je hoe Jobs zijn presentatietalent inzette om de gemeenteraad te overtuigen.

