Steve Jobs wilde twee knoppen op de iPhone

Steve Jobs wilde aanvankelijk dat de iPhone twee knoppen zou krijgen. Behalve de homeknop moest er ook een backknop komen.

Volgens Jobs was de back-button nodig om beter te kunnen navigeren. Dat schrijft Brian Merchant in zijn boek 'The One Device: The Secret History of the iPhone'. Uiteindelijk liet Jobs zich overtuigen door Imran Chaudhri, die pleitte voor één knop op het toestel. Volgens Chaudhri zou één knop ertoe leiden dat de iPhone voorspelbaarder werd: als gebruiker weet je wat er gebeurt, als je er op drukt.

"Eén van de problemen met andere telefoons was dat de features waren verstopt in menu's, ze waren te complex", legt Chaudhri uit aan Merchant. Volgens Chaudhri zou een back-button ervoor zorgen dat ook de iPhone onnodig complex werd: een argument waarvoor Steve Jobs uiteindelijk gevoelig was.

Met de komst van de iPhone 8 zou de fysieke home-button overigens weer kunnen verdwijnen. De verwachting is dat het scherm bij het nieuwe toestel tot aan de onderkant doorloopt en dat er op die positie contextuele controle-functies zullen komen.