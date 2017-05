Strafrechtelijk onderzoek naar Uber vanwege omzeilen inspecteurs

Uber is lijdend voorwerp van een strafrechtelijk onderzoek van het Amerikaans ministerie van Justitie.

Een jury in Californië heeft informatie opgeëist over software die het bedrijf zou hebben gebruikt om inspecteurs mee om de tuin te leiden, meldt Reuters. Volgens een bron van het persbureau is zo'n dagvaarding meestal een indicatie dat er een strafrechtelijk onderzoek aan de gang is, een tweede bron bevestigt dat dit het geval is.

Uber zou met software met de naam 'Greyball' jarenlang controleurs hebben geweerd uit haar taxi's. Met een schaduwapp herkende Uber de creditcards van controleurs die dan vervolgens geen rit kregen aangeboden van Uber. Op die manier voorkwam Uber dat het in steden of landen waar het in de clinch lag met toezichthouders, onverwachts gecontroleerd kon worden.

Inspecteurs omzeilen

Ook in Nederland lukte het inspecteurs van de inspectiedienst Leefomgeving en Transport niet om een rit te boeken bij UberPOP, bleek al eerder uit onderzoek van RTL Z. Uber heeft al erkend dat het de software inderdaad gebruikte om inspecteurs te herkennen en te omzeilen in staten waar het nog geen vergunning had. Het bedrijf heeft het gebruik van de software inmiddels opgeschort voor dit doel, nadat The New York Times erover schreef. Het was volgens Uber oorspronkelijk bedoeld om te kijken wie er een ritje wilde.