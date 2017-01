Super Mario Run 78 miljoen keer gedownload

Vijf procent van de spelers van Nintendo's nieuwe iOS-game Super Mario Run betaalt voor de hele game.

Tot nu toe was het onduidelijk hoe succesvol Super Mario Run was. Bij de bekendmaking van de nieuwste kwartaalcijfers van zijn bedrijf vertelt Nintendo-president Tatsumi Kimishima dat de game 78 miljoen keer is gedownload, meldt Bloomberg. Daarvan betaalde 5 procent van de spelers na de eerste drie levels 10 euro/dollar om verder te spelen, in totaal bijna zo’n 4 miljoen spelers dus.

Dat is minder dan Nintendo had verwacht; het bedrijf had gehoopt op een verkoop aan minstens 10 procent van de spelers. Toch presteert Super Mario Run helemaal niet slecht, zegt de Japanse mobile game-analist Serkan Toto tegen The Wall Street Journal. “Voor een game die zoveel kost, zijn de prestaties behoorlijk verbazingwekkend”, aldus Toto. Hij haalt mobiele games aan die 1 of 2 dollar vragen voor in-app-aankopen, maar toch vele minder dan 5 procent van hun klanten tot een aankoop weten te verleiden.

Twee nieuwe mobiele games

Nintendo zegt dat Super Mario Run tot nu toe voor een omzet van 6 miljard yen heeft gezorgd, bijna 50 miljoen euro. Maar de game moet nog verschijnen voor Android, die versie wordt in maart verwacht. En op donderdag komt nieuwe mobiele Nintendo-game Fire Emblem: Heroes uit, meteen voor zowel Android als iOS. De strategiegame is helemaal gratis te spelen, maar wie betaalt wordt niet dwarsgezeten door tijdsloten tijdens het spelen.

De derde mobiele Nintendo-game is ondertussen verplaatst. De Animal Crossing-game voor smartphones en tablets verschijnt nu op z’n vroegst in april. Ondanks tegenvallende verkopen van Super Mario Run had Nintendo toch een positief kwartaal, met hogere winst dan een jaar geleden. Dat lijkt vooral te wijten aan sterke verkopen van nieuwe Pokémon-games Sun en Moon.

Nintendo boekte afgelopen kwartaal een winst van 32,3 miljard yen, zo’n 265 miljoen euro. Vorig jaar lag de winst op 29,1 miljard yen, 239 miljoen euro. De Wii U werd afgelopen kwartaal slechts 200.000 keer verkocht. Op zich logisch: nieuwe Nintendo-spelcomputer Switch ligt vanaf 3 maart in de winkel. Nintendo zei eerder al nog maar 800.000 exemplaren van de Wii U te maken, met zijn nieuwe spelcomputer in het verschiet.