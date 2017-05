Surface Studio vanaf 15 juni in Nederland te koop

Microsofts kantelbare all-in-one computer voor tekenaars en creatieven is volgende maand in Nederland te koop.

De Surface Studio is een bureaucomputer bedoeld om op te tekenen. Zijn grote touchscreen is te kantelen en je kunt op het scherm leunen terwijl je tekent. De Surface Studio werd afgelopen najaar door Microsoft gepresenteerd, maar hij is vanaf 15 juni in Nederland verkrijgbaar, zo maakte Microsoft vandaag bekend.

De computer heeft een groot aanraakgevoelig 28 inch scherm met aluminium behuizing en een hoge resolutie (13,5 miljoen pixels). Het scherm met een 3:2-verhouding heeft 192 pixels per inch, wat een haarscherp beeld moet opleveren. Het scherm is gemakkelijk omhoog en omlaag te schuiven. Als hij (bijna) plat ligt, kun je er bijvoorbeeld op tekenen of schrijven. Dat doe je met de Surface Pen.



Als accessoire is er ook de Surface Dial. Hij lijkt wat op een hockeypuck die je samen met het scherm kunt gebruiken. Door te draaien kun je bijvoorbeeld terugspoelen, kleuren kiezen en bladeren.



In de basis van de Surface Studio, onder het scherm, bevindt zich de meeste technologie. De pc wordt aangedreven met een GeForce 980M grafische kaart. Verder is er 32GB aan werkgeheugen en een 2TB hybride harde schijf. Het apparaat heeft een ingebouwde microfoon om de virtuele assistent Cortana te gebruiken voor spraakcommando’s. Ook is er een webcam aanwezig.



Bekijk ook onze korte video van een demo van de Surface Studio in Amsterdam:

