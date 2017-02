Tech Update: Google klaagt Uber aan

Technieuws in 1 minuut: Google-bedrijf klaagt Uber aan over gestolen geheimen over zijn zelfrijdende auto, Apple fixt een irritante iPhone 6-bug en meer.

In deze Bright Tech Update van 24 februari 2017:



Waymo, het Google-bedrijf dat werkt aan zelfrijdende auto's, beschuldigt Uber van diefstal, het schenden van patenten en oneerlijke concurrentie.



Apple fixt een vervelende bug die ervoor zorgde dat iPhone 6(S)-toestellen vaak zomaar uitvielen. Dat is nu 'grotendeels' opgelost.



Asus heeft zijn eerste nieuwe smartphone in Nederland gelanceerd. Onze eerste indruk over deze ZenFone 3. Binnenkort volgt een meer high-end smartphone van Asus.



Bright doet zondag en maandag verslag van de grote telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona, waar veel nieuwe smartphones worden verwacht. Vergeet ons niet te volgen op social media, zie de links hieronder.

