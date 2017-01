Techmiljardairs bereiden zich voor op apocalyps

Als de beschaving ophoudt te bestaan en we te maken krijgen met een burgeroorlog kun je maar beter voorbereid zijn, denken steeds meer Amerikaanse techmiljardairs.

Wanneer je alles al hebt, waar geef je dan je geld aan uit? Je laat je ogen laseren, want een bril is straks misschien niet meer te krijgen. Of je koopt wapens en leert boogschieten. Of je koopt een afgelegen eiland, met een huis dat is uitgerust met generatoren en veel voedsel en munitie, of je koopt een huis in Nieuw-Zeeland, als verzekering tegen de apocalyps.

Het gaat hier niet om gekkies of religieuze fanatici, maar om toppers uit het Amerikaanse bedrijfsleven, uit onder meer Sillicon Valley en New York die dit ook echt doen, schrijft The New Yorker. Ze zijn bang dat het een keer helemaal misgaat en ze zichzelf en hun familie moeten redden. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij een enorme aardbeving, of bij een pandemie, een wereldwijde epidemie.

Ook kan de 'apocalyps' door mensen worden veroorzaakt, bijvoorbeeld als er een 'vuile bom' met radio-actief materiaal vastgebonden aan gewone explosieven ontploft. Tenminste, dat denken deze tech-ondernemers, hedgefundmanagers en andere rijken. Het maakt niet zoveel uit wat de oorzaak is, het gaat ze vooral om de mogelijke gevolgen: een tijdelijke ineenstorting van het gezag. Daarbij zou je niet meer hoeven rekenen op bescherming door politie en wetten, maar ben je helemaal op jezelf aangewezen.

Ogen laten laseren en huis in Nieuw-Zeeland

Steve Huffman, bijvoorbeeld, de oprichter van en hoogste baas van Reddit, liet zijn ogen laseren. Hij denkt zo meer kans te hebben om te overleven als een ramp uitbreekt. Je gaat dan immers niet meer even langs bij de opticien voor nieuwe glazen of lenzen. Marvin Liao was bestuurder bij Yahoo en is nu een partner bij investeringsbedrijf 500 Startups, dat investeert in beginnende bedrijfjes. Hij heeft niet alleen voedsel en water ingeslagen, maar heeft er ook wat op gevonden als iemand dat wil stelen. Daarom heeft hij heel wat wapens en leerde hij boogschieten.

Reid Hoffman, mede-oprichter van LinkedIn, vertelde aan een vriend dat hij eraan dacht om eens naar Nieuw- Zeeland te gaan. Daar zou het een stuk veiliger zijn dan in andere delen van de wereld. The New Yorker vroeg aan Hoffman hoeveel miljardairs uit Silicon Valley op de een of andere manier zich proberen in te dekken tegen een apocalyps. ''Meer dan 50 procent'', kreeg het tijdschrift te horen.