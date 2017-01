Tesla bedekt Gigafactory met 'grootste zonnedak ooit'

Het dak op Tesla's nieuwe accufabriek van 70 megawatt zou de grootste ter wereld zijn.

Tesla gaat zijn Gigafactory in Nevada voorzien van energie met een 70 megawatt-zonnedak. Dat blijkt uit een document van Tesla aan investeerders, schrijft Electrek. In de fabriek gaan op grote schaal accu’s gemaakt worden om elektrische auto’s goedkoper te maken.

Op het dak van de Gigafactory komt een enorme installatie van zonnepanelen. Tesla zegt dat die zeven keer groter is dan het grootste zonnedak ter wereld. Het plan hierachter is dat de Gigafactory niet direct fossiele brandstof gebruikt. De zonnepanelen moeten voor de meeste energiewinning zorgen die de fabriek nodig heeft.

Overige energie wordt opgeslagen in Tesla Powerpacks, zodat daar uit een later moment uit geput kan worden. Waarschijnlijk worden de zonnepanelen door SolarCity geproduceerd. Dat bedrijf nam Tesla vorig jaar over.

Zo duurzaam mogelijk

De fabriek moet zo groen mogelijk draaien. Verwarming in de Gigafactory komt van overtollige hitte die vrijkomt bij de productie van accu’s. Verder is er een gesloten watersysteem waarin 1,5 miljoen liter water wordt rondgepompt. Ook komt er een plek in de fabriek waar oude batterijen gerecycled worden.