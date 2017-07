Tesla Model 3 gaat komend halfjaar door 'productiehel'

De meeste mensen die een Tesla Model 3 hebben besteld krijgen hem pas eind 2018 geleverd. Elon Musk beschrijft de productiefase als 'een hel'.

Elon Musk heeft vanochtend bij de Tesla-fabriek in Fremont de eerste 30 Model 3's overhandigd. Dat gebeurde aan dertig Tesla-werknemers. Zij zijn de eerste van een half miljoen mensen die de betaalbare elektrische auto hadden besteld. De productie van de Tesla Model 3 komt de komende maanden langzaam op gang, waarschuwde Tesla-ceo Elon Musk. Hij omschrijft de komende zes maanden van de productiefase als 'een hel'.



De Model 3 is Tesla's eerste betaalbare elektrische auto voor 'de massa'. De instapversie kost 35.000 dollar (29.700 euro) en heeft een actieradius van 350 kilometer. De duurdere variant kan 500 kilometer rijden op een volle accu en kost 44.000 dollar. De duurdere versie heeft een iets hogere maximumsnelheid (225 km/u in plaats van 210 km/u) en trekt wat sneller op.

In december hoopt Tesla vijfduizend auto's per week te kunnen produceren, wat in 2018 moet toenemen naar tienduizend auto's per week. Maar de komenden maanden zijn de aantallen nog klein. De eerste Nederlanders krijgen de auto pas in de tweede helft van 2018 geleverd, zegt Tesla.



Bij het instapmodel van 35.000 dollar zit overigens de Autopilot-functie niet inbegrepen. Die rij-assistentie kost 5000 dollar extra. Als Tesla een volledige zelfrijdende functie klaar heeft, kost het toevoegen daarvan nog eens 3000 dollar extra.

De Model 3 heeft aan de binnenkant een erg minimalistisch ontwerp met een groot 15 inch touchscreen en verder bijna geen knoppen en apparatuur. Eigenaren van de Model 3 moeten voor het opladen van de accu naar gebruik betalen, terwijl de Model S-eigenaren dat gratis kunnen doen.