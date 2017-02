Tesla: Model 3 heeft prioriteit, elektrische vrachtwagen niet

Tesla werkt aan allerlei nieuwe producten, zoals een vrachtwagen, maar voorlopig heeft de Model 3 volgens Elon Musk de prioriteit.

Tesla Motors dropte de toevoeging 'Motors' uit de bedrijfsnaam vorige week. Niet alleen omdat het hopeloos ouderwets klinkt, maar ook omdat het bedrijf naast auto's met allerlei andere projecten bezig is. Zoals de thuisaccu's bijvoorbeeld. Maar verreweg de meeste projecten gaan voorlopig over objecten met wielen.

De voorbereidingen voor het bouwen en uitleveren van de Model 3 zijn in volle gang en net zoals de Model X een SUV was op basis van de S, zo zal de Y een SUV zijn op het onderstel van de 3. Was het je opgevallen dat je straks S3XY kunt kopen bij Tesla? Oorspronkelijk zouden de vier modellen S, E, X, Y zijn. Maar Ford heeft het merkrecht op Model E.

Busje en vrachtwagen

Elon Musk en de zijnen zitten niet stil. Er komen ook nog een personenbusje, een pickup en een heuse vrachtwagen bij. In een tweet bevestigde Musk zondag dat er goede vooruitgang wordt geboekt met het project Tesla Semi (de vrachtauto), maar dat de Model 3 op dit moment alle prioriteit krijgt. Niet zo vreemd, gezien er bijna een half miljoen ongeduldige nieuwe Model 3-eigenaren zitten te wachten op hun elektrische auto.

