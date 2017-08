Tesla Model X verslaat Lamborghini in racewedstrijd

Tijdens een racewedstrijdje heeft een Tesla Model X niet alleen een Lamborghini verslagen maar volgens de organisatoren ook nog eens een nieuw wereldrecord behaald.

De snelheidsduivels van DragTimes.com organiseerden een race tussen een Tesla Model X SUV en een Lamborghini Aventador SV. De Tesla haalde een topsnelheid van 190 kilometer per uur en deed 11,4 seconden over het parcours van een kwart mijl.

Daarmee was de Tesla een halve seconde sneller dan de Lamborghini. En dat terwijl de Tesla niet eens helemaal opgeladen was. “Omdat het wat te lang duurde om de Tesla op te laden tot 100% bij de Tesla Supercharger in de buurt, besloten we te gaan racen met een slechts 78% volle accu”, schrijft DragTimes.com.

Binnenkort wil de site een nieuwe race organiseren waarbij de Tesla voor meer dan 90 procent is opgeladen. Onder die omstandigheden verwacht DragTimes binnen 11,1 seconden over de finish te kunnen komen. Ook met een tijd van 11,4 seconden is de Tesla Model X volgens de site al de snelste SUV ter wereld.