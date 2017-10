Tesla roept Model X'en terug wegens fout in stoelen

Tesla roept wereldwijd 11.000 auto's van het type Model X terug vanwege een mogelijke fout in de stoelen op de achterbank.

Het kantelmechanisme in de stoelen op de achterbank van deze suv's heeft mogelijk een mankement, waardoor de stoelen bij een ongeluk naar voren zouden kunnen klappen. Om dit te maken, moet er in de bekabeling van sommige Model X'en mogelijk iets gerepareerd worden, meldt Tesla aan TechCrunch.

Het gaat om auto's die zijn gebouwd tussen 28 oktober vorig jaar en 16 augustus van dit jaar, schrijft persbureau Reuters. Om hoeveel auto's het in Nederland gaat, is onbekend. Het bedrijf was niet direct bereikbaar voor commentaar.

'3 procent heeft mogelijk mankement'

Volgens het bedrijf heeft 3 procent van alle auto's die het terugroept mogelijk een mankement. Het bedrijf kwam er tijdens testritten achter dat er mogelijk iets niet in de haak is en schrijft dat er tot nu toe geen meldingen zijn van ongelukken die verband houden met het probleem. Om het aantal van 11.000 in perspectief te plaatsen: Tesla leverde in het derde kwartaal van dit jaar in totaal 26.150 auto's aan klanten af.

Derde terugroepactie in ruim 2 jaar

Het is niet de eerste terugroepactie dit jaar van het bedrijf: in april riep het bedrijf 53.000 Model X en Model S'en terug vanwege problemen met de handrem. En in 2015 zag het bedrijf zich genoodzaakt om 90.000 Model S'en terug te roepen omdat een gordel ineens kon losschieten.

Lees ook: Tegenslag voor Tesla: productieproblemen Model 3