Ticketmaster vervangt papieren kaartjes door audio-tickets

Ticketmaster wisselt het klassieke papieren ticket in voor een kaartje in de vorm van ultrasoon geluid.

Het nieuwe systeem heet Ticketmaster Presence en het bedrijf werkt hiervoor samen met startup Lisnr, meldt VentureBeat. De techniek van het bedrijf draait om het opvangen van ultrasone geluiden die smartphones kunnen uitstoten. De geluiden zitten op de frequentie tussen 18,7 en 19,5 kHz, onhoorbaar voor meer dan 90 procent van de mensen.

Het idee is een beetje vergelijkbaar met hoe concerten en festivals nu al met QR-codes werken. Maar volgens Ticketmaster is Presence sneller en veiliger. Ook hier moet je in de rij je telefoon tevoorschijn halen, maar als de scanner bij de poortjes de unieke toon van een e-ticket hoort kleurt het telefoonscherm meteen groen.

Sneller, veiliger en te tracken

Tickets worden daardoor in minder dan een seconde gecontroleerd, wat de doorstroom veel sneller maakt. Ook moeten de Presence-tickets fraude fors terugdringen. De ultrasone tonen zijn niet alleen gekoppeld aan de accounts van bezoekers, maar ook aan hun telefoon. Dat werkt ook met doorverkoop: als jij een kaartje van iemand over koopt, wordt het losgekoppeld van de verkoper.

Ticketmaster zou met het systeem ook nauwkeurig de locatie van de gebruiker binnen bijvoorbeeld een concertzaal kunnen bijhouden. Het is daarbij onduidelijk of de app dan ook de hele tijd open moet staan om ultrasoon geluid uit te stoten. In de toekomst moet het ook mogelijk worden om met Presence gericht berichten te versturen, bijvoorbeeld om bezoekers groepsgewijs terug naar hun stoelen te sturen.

In de VS is Presence al beschikbaar in honderden zalen, de komende vier jaar moet de technologie van Lisnr wereldwijd uitgerold worden.