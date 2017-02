Tien gerestaureerde Range Rovers te koop

Land Rover brengt tien volledig gerestaureerde Range Rovers (1978) op de markt. Ze zijn precies hetzelfde als bijna 40 jaar geleden.

Heb je 160.000 euro op de bank en nog wat zakgeld in de spaarpot? Dan kun je (als je snel bent) één van de originele Range Rovers reserveren, die Land Rover te koop aanbiedt. Nadat de iconische Series I vorig jaar als "Reborn" project werd gelanceerd, is het nu tijd voor die andere absolute klassieker; de 3-deurs Range Rover uit 1978.

De 10 auto's zullen precies zo van de band af rollen als ze 40 jaar geleden ook deden. In Bahama Gold met een 3,6 liter V8 die ondanks de enorme inhoud een wat laffe 132 pk oplevert. Ook old school is de bak met 4 versnellingen en het handmatig te blokkeren differentieel.

Voel je wel wat voor een old school Range Rover, maar wil je wel graag wat modernere opties, dan kun je je wenden tot Land Rover Special Vehicle Operations of een autobouwer als Kahn.

