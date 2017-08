Tien jaar hashtag: een half miljard #FollowFriday's verder

Wat tien jaar geleden begon als een makkelijke manier om twitterberichten over één onderwerp makkelijk vindbaar te maken, is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken karakter op sociale media: de hashtag.

Vandaag (iets na het middaguur plaatselijke tijd aan de westkust van de VS om heel precies te zijn) tien jaar geleden tweette Chris Messina, toen in dienst van Google, onderstaand advies naar een andere gebruiker die op twitter verslag deed van bosbranden in Californië.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — ⌗ChrisMessina (@chrismessina) August 23, 2007

Door de hashtag #sandiegofires te gebruiken, werd het voor geïnteresseerden makkelijker om zijn tweets te vinden, ook als zij hem niet volgden. Bedenker Messina vatte zijn vondst samen in een blog en de rest is geschiedenis.

Een van de meest bekende voorbeelden is de hashtag #FollowFriday (of #ff), die twitteraars gebruiken om een andere gebruiker aan te prijzen. Deze hashtag werd voor het eerst op 16 januari 2009 gebruikt en sindsdien nog eens een half miljard keer.

Dagelijks 125 miljoen hashtags

Volgens Twitter, dat overigens in eerste instantie maar weinig zag in de vondst, worden er wereldwijd dagelijks 125 miljoen hashtags gedeeld. De meest gebruikte hashtag tot nu toe dit jaar werd maar liefst 300 miljoen keer gebruikt. Welke dat is, wil het bedrijf niet bekendmaken.

Ter vergelijking: in 2007 werd de meest getweete hashtag 9000 keer gebruikt.

Sport en awards

Uit de cijfers van Twitter blijkt verder dat vooral sportevenementen en awardshows veelgebruikte hashtags opleveren. TV-kijkende fans gebruiken de hashtag dan om hun commentaar onder de aandacht te brengen van andere twitteraars. De 5 meest gebruikte hashtags voor awardshows (#MTVHottest, #MTVStars, #KCA, #iHeartAwards en #BestFanArmy) zijn in totaal meer dan 3 miljard keer gebruikt.

Wat verder opvalt is dat fans van popster Justin Bieber veel hashtags gebruiken, zowel om hem te steunen bij awardshows (#EMABiggestFansJustinBieber) als over zijn optredens (#BELIEVE). De meest gehashtagde tv-show is #TheWalkingDead, op filmgebied gaat die eer naar #StarWars.

#MakeAmericaGreatAgain

Bij sport scoorde het EK voetbal vorig jaar het best, de #Euro2016 was het meest gebruikt op het gebied van sport. Het meest populaire team was Manchester United, afgaand op de #MUFC althans. Hoe vaak deze hashtags werden gebruikt wil Twitter overigens ook niet zeggen.

Behalve Justin Bieber zijn Donald Trump (#MakeAmericaGreatAgain) en de Paus (@pontifex met onder meer #JMJ, een afkrorting van Jesus Mary Joseph) verantwoordelijk voor de meest populaire hashtags die zijn geïntroduceerd door een persoon.