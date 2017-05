Tim Cook: Apple Watch hielp me met afvallen

Apple-CEO Tim Cook is bijna 14 kilo afgevallen. En dat heeft hij naar eigen zeggen mede te danken aan de Apple Watch.

In een interview met Jim Cramer van CNBC roemde Cook de gezondheids- en fitness-features van de Apple Watch. Op de vraag van Cramer of de Apple-CEO daar zelf ook baat bij heeft gehad, antwoordde Cook dat hij inmiddels 30 Amerikaanse ponden (13,6 kilo) is kwijtgeraakt, “mede dankzij mijn Watch”.

“De Watch motiveert je en geeft je constant feedback en beloningen”, lichtte Cook de rol van de Apple Watch toe. De Apple-CEO krijgt naar eigen zeggen regelmatig brieven en telefoontjes van mensen die claimen dat ze dankzij de Watch anders zijn gaan leven. “En daar doen we het voor. We willen mensen helpen hun doelen te bereiken.”

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers van Apple maakte Cook bekend dat de verkopen van de Apple Watch in een jaar tijd bijna zijn verdubbeld. Het bedrijf maakt geen precieze getallen bekend voor de verkoop van de Watch. Volgens een schatting van marktvorser Canalys verkocht Apple vorig jaar bijna 12 miljoen slimme horloges.