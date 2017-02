Top 5: Film- en serietrailers van de Super Bowl

Naar deze vijf films en series kijken we handenwrijvend uit.

Hartstikke leuk, die Super Bowl, maar nog leuker zijn de spotjes eromheen. Zo waren er een aantal trailers voor nieuwe series en films, waarvan we de krenten uit de pap hieronder selecteerden.

Stranger ​Things

Een van dé series van 2016 krijgt dit jaar een vervolg. Deze teaser toont niet alleen de eerste beelden van seizoen 2, met hoofdrolspelers in Ghostbusters-outfits, maar presenteert ook de releasedatum. Met Halloween (31 oktober) staan alle afleveringen op Netflix.

Life

Op 23 maart verschijnt de nieuwe ruimtevaart-thriller Life. De film gaat over een team van wetenschappers aan boord van het International Space Station. Ze ontdekken de levensvorm die zorgde dat het leven op Mars uitstierf en nu een bedreiging vormt voor het ISS-personeel en de mensen op aarde. Met onder meer Jake Gyllenhaal en Rebecca Ferguson, geregisseerd door Daniel Espinosa.

Ghost in the Shell

Vooral de vormgeving van techno-thriller Ghost in the Shell blaast ons weg. Scarlett Johansson speelt de hoofdrol in de live-action verfilming van deze animéklassieker. De beelden tonen schitterende beelden van neo-Tokio en kopieert beelden uit de gelijknamige animéfilm uit 1995. Vanaf 30 maart te zien in de bioscoop.

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Onze favoriete wachters van het heelal komen terug op 27 april in Guardians of the Galaxy Vol. 2. Het belooft weer een hilarisch actiespektakel van Marvel te worden, maar misschien nog wel belangrijker: een gloednieuwe soundtrack met hits.

Fast & Furious 8

De broederlijke familie van Fast & Furious komt in april terug met een nieuwe film vol bizarre auto-stunts, waarvan je in onderstaande trailer alvast beelden kunt zien. De sterrencast bestaat dit keer uit onder meer Vin Diesel, Jason Statham, Helen Mirren, Kurt Russel en Charlize Theron.

