Trap naar het niets: New York krijgt 'Escher-bouwsel'

Dit bijzondere trappenhuis wordt een nieuwe toeristische attractie in Manhattan.

Midden op Manhattan zal een oneindige trap verschijnen. Het trappenhuis leidt naar niets, alsof de Nederlandse graficus Escher er een tekening in de werkelijke wereld gebouwd heeft.

Het trappenhuis met de naam Vessel bestaat uit 154 trappen met in totaal 2400 treden en 80 platforms. De top ligt op 45 meter hoog, waar het bouwwerk ook 45 meter breed is terwijl het aan de voet 15 meter breed is. Op het moment wordt het stalen frame voor het bouwwerk in Italië gefabriceerd. De onderzijden van de vlakken die in het zicht zijn worden bedekt met een koperkleurige stalen huid.



In de drukke binnenstad van New York waar je met een balkonnetje als buitenruimte al heel blij moet zijn, is het verticale park een welkome toevoeging. Voor joggers zal het oneindige trappenhuis aanleiding zijn tot verschrikkelijke trainingen. Vlak naast de beoogde plek is de Schot Heatherwick Pier 55 aan het bouwen, een park op kolommen dat boven de rivier de Hudson zweeft.