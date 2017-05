Trappen voor frisse lucht met deze fiets van Roosegaarde

Daan Roosegaarde lanceert een fiets die Chinezen aan schone lucht helpt.

Fietsen is natuurlijk per definitie 'smog free', aangezien je geen uitstoot hebt. Maar Daan Roosegaarde gaat met zijn Smog Free Bicycle Concept een trapje verder. Zijn fiets neemt vervuilde lucht op, zuivert deze en laat vervolgens schone lucht vrijkomen rond de fietser. Ook voor ons fijn als je achter een brommer staat bij een rood licht.

De luchtzuiverende fietsen werken op soortgelijke wijze als de Smog Free Tower. De zeven meter hoge smogstofzuiger zuivert per uur dertigduizend kuub lucht en gebruikt daarvoor niet meer stroom dan een waterkoker. De gebruikte ion-techniek werd eerder op kleine schaal toegepast in ziekenhuizen. De neergeslagen deeltjes ozon en fijnstof die de toren uit de lucht haalt worden opgeslagen in kleine zwarte kubusjes. Die kubusjes zijn te koop in de vorm van een ring of manchetknopen. Zo maakt de Smog Free Bicycle samen met Smog Free Tower en Smog Free Jewellery deel uit van het overkoepelende Smog Free Project. Op weg naar smogvrije steden zullen er meer concepten aan het project toegevoegd worden.

Het Smog Free Project wordt gesteund Chinese centrale overheid. Op het moment reist de Smog Free Tower door China. Als gevolg realiseert de Chinese partner Film Method Works een serie permanente installaties van Smog Free Towers in steden door heel China.

Het concept voor de fiets bevindt zich momenteel nog in de ontwikkelingsfase en moet gaan zorgen voor smogvrije steden. De schone lucht die ontstaat tijdens het fietsen zal een positief effect hebben op de luchtkwaliteit in steden. Daarnaast is het een gezonde en energievriendelijke oplossing, waarmee zowel de verkeersopstoppingen als de luchtvervuiling in steden worden aangepakt. Moet lukken om Chinese stedelingen op de fiets te krijgen, denkt Roosegaarde: "Peking was ooit een iconische fietsstad. Wij willen de fiets herintroduceren als cultureel icoon van China en als een volgende stap naar smogvrije steden."