Trump-speech met kunstmatige intelligentie: even vaag als in het echt

De New Yorker heeft een Trump-speech laten schrijven met kunstmatige intelligentie en die is even absurd als veel van Trumps echte toespraken.

De New Yorker voedde een computerprogramma dat taalpatronen analyseert met 270.000 woorden die president Trump heeft gesproken. De software gebruikte kunstmatige intelligentie om de woordkeuze en grammatica van Trump te analyseren, zodat het programma een Trump-speech zou kunnen nabootsen.

De makers konden verschillende standen instellen van hoe creatief en gewaagd de woordkeuze in de speech zou zijn. Bij de hoogste stand zit de Trump-speech vol met niet-bestaande, onzinwoorden. Op de laagste stand is de kunstmatig geschreven tekst best realistisch: even onzinnig als sommige van Trumps echte uitspraken. In de video wordt Trump gespeeld door John Di Domenico.



