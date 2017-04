Trump wil snellere uitrol gezichtsherkenning op vliegvelden

Het Biometric Exit-systeem scant gezichten van visumhouders die de VS verlaten.

Met de techniek moet elk persoon met een visum die het land probeert te verlaten een scan laten maken. Passagiers worden gefotografeerd, waarna hun gezicht wordt vergeleken in het visumsysteem. Als er geen overeenkomst is, kan het duiden op een illegale bezoeker. Deze techniek wordt nu nog op één vlucht getest, van Atlanta naar Tokio, maar de Trump-regering zet er vaart achter om het naar meer vliegvelden uit te breiden.

Larry Panetta van US Customs and Border Protection (CBP) zegt dat gezichtsherkenning de richting is die vliegveldbeveiliging neemt. "We hebben toegang tot foto's van alle Amerikaanse inwoners en plaatjes van mensen die ons land tijdelijk bezoeken met een visum." Die foto's worden genomen als ze het land in komen, maar er was nog geen manier om te checken wie het land uit gaat voordat het visum verloopt.

Dat zou met Biometric Exit mogelijk worden. De uitrol hiervan zou in 2018 plaatsvinden, maar dat moet sneller, vindt de Amerikaanse president Trump. Daarnaast is een scan makkelijk. "Iedereen weet hoe foto's maken werkt", zegt Panetta. "Bij het afnemen van een vingerafdruk is dat wel anders. Niet iedereen weet hoe die machine werkt."

Privacy

De techniek wekt vragen op over privacy en burgerrechten. Volgens de CBP staat de privacy van alle reizigers echter voorop. Critici stellen verder dat dit soort systemen meer moeite hebben bij mensen die niet wit zijn. Uit een FBI-onderzoek uit 2012 blijkt bijvoorbeeld dat zwarte gezichten vijf tot tien procent minder accuraat zijn. Als dat niet verbetert, gaat dat problemen opleveren aan de grens.

Test gezichtsherkenning op Schiphol

Op Schiphol is sinds februari ook een test gaande. Samen met KLM bekijkt de luchthaven of gezichtsherkenning ingezet kan worden voor het boarden, zodat passagiers hun paspoort en instapkaart niet hoeven tonen. Na het instappen worden die gegevens automatisch weer uit het systeem van Schiphol verwijderd. Als iets niet in orde blijkt, komt er een extra check.