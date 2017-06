Tsjechië blokkeert btw-verlaging ebooks

Tsjechië heeft het voorstel om de btw op ebooks en andere online publicaties te verlagen geblokkeerd, tot groot chagrijn van minister Dijsselbloem.

Het voorstel van de Europese Commissie was al goedgekeurd door het parlement, maar lijkt er nu toch niet doorheen te komen. Het hoge btw-tarief (21 procent) op ebooks wordt door velen als onredelijk gezien, omdat voor gewone boeken het lage tarief van 6 procent geldt. Om die scheve verhouding recht te trekken is wel de instemming van ieder EU-land nodig, en die komt er dus niet. Naar verluidt liggen de Tsjechen dwars uit wraak omdat de Fransen een ander btw-voorstel blokkeerden.

Geduld raakt op

Dijsselbloem viel hard uit naar zijn EU-collega's tijdens de vergadering over het wetsvoorstel in Luxemburg, schrijft het ANP. "Ik ben een geduldig man, maar mijn geduld raakt op. Ik zie u lachen, mijn beste Tsjechische collega, maar dit is niet om te lachen. Ik ben geërgerd. Ik wil mijn tijd niet verspillen aan onredelijke collega's. De manier waarop over redelijke voorstellen wordt gediscussieerd is niet redelijk. Ik vind het verontrustend."

Dijsselbloem wil de btw-verlaging 'zo snel mogelijk' invoeren, zei hij in maart. In Nederland betekent dat dus een verlaging van 21 naar 6 procent voor digitale boeken, kranten en tijdschriften. Het Europees Parlement stemde op 1 juni voor het gelijkstellen van het btw-tarief op e-media aan dat voor traditioneel drukwerk.