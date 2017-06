'Tweets Trump moeten officieel bewaard worden'

De tweets van Donald Trump moeten worden opgeslagen als officiële presidentiële verslagen, staat er in een nieuw wetsvoorstel.

Het voorstel komt van Mike Quigley, Democratisch lid van het Huis voor Afgevaardigden en is getiteld 'Communications Over Various Feeds Electronically For Engagement Act'. Quigley wil voorkomen dat de president de tweets zomaar kan verwijderen, zoals hij al vaker deed.

Via social media kondigt Trump soms beleid aan, of uit hij zijn mening over diverse zaken. "Tweets zijn machtig, de president moet aangesproken kunnen worden op ieder bericht", meent de Democraat. Eerder zei Trumps woordvoerder Sean Spicer al dat de tweets moeten worden gezien als officiële verklaringen van het Witte Huis.

Covfefe

De eerste letters van de woorden van de wet waar Quigley voor pleit, vormen samen het woord COVFEFE, een woord dat Donald Trump eind mei twitterde. Waarschijnlijk een spelfout, maar op social media werden er massaal grappen gemaakt over de betekenis van het woord. De president wilde later niet erkennen dat het een fout was en zei dat hij en de mensen om hem heen wisten wat Covfefe betekende. Wel verwijderde hij de tweet.