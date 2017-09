Twitter haalt discriminerende woorden uit reclamesysteem

Twitter liet bedrijven advertenties met discriminerende trefwoorden richten op specifieke doelgroepen.

Twitter heeft de 'bug' uit het systeem gehaald nadat The Daily Beast vrijdag aan het licht bracht dat adverteerders met trefwoorden als 'wetback', 'nigger' en 'nazi' miljoenen gebruikers konden bereiken. Volgens Twitter was het een fout in het systeem, dat ervoor zorgde dat enkele campagnes met racistische trefwoorden een specifieke doelgroep bereikten.

The Daily Beast bevestigt dat de bug is opgelost: het lukte niet langer met discriminerende trefwoorden Twitter-advertenties te targetten op groepen gebruikers.

Ook Facebook en Google onder vuur

Ook Facebook en Google lagen recentelijk onder vuur voor soortgelijke praktijken. Vorige week kreeg Facebook een lading kritiek over zich heen omdat bedrijven advertenties konden plaatsen in categorie├źn als 'Jodenhater' en 'Ku-Klux-Klan'. Ook Google maakte zich schuldig aan reclamecampagnes die in racistische- of haatsuggererende categorie├źn geplaatst konden worden.