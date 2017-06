'Twitter overweegt meldingsknop voor nepnieuws en haattweets'

Twitter denkt na over een functie waarbij gebruikers melding kunnen maken van tweets met misleidende, onjuiste of kwetsende inhoud.

Volgens ingewijden is de functie nu nog in een onderzoeksfase en is het niet zeker of die er ooit komt, meldt The Washington Post. Mogelijk krijgen gebruikers straks een nieuw tab naast tweets, waarmee gebruikers allerhande schadelijke tweets mee kunnen melden. Twitter heeft ook nu al mogelijkheden om melding te maken van voornamelijk discriminerende en schadelijke tweets.

Twitter heeft al lange tijd te kampen met een wildgroei aan accounts die al dan niet automatisch nepnieuws verspreiden, anonieme accounts die gericht mensen schofferen en ander troll-gedrag. Elke keer dat Twitter een nieuwe functie doorvoert, klinkt de kritiek dat het bedrijf beter eerst de wildgroei aan haat-tweets en nepnieuws kan aanpakken.

Meer personeel

Een woordvoerder van Twitter zegt tegen The Washington Post dat er geen plannen zijn een dergelijke functie toe te voegen. Of de functie intern wordt getest wilde de woordvoerder niet zeggen. Wel wijst de woordvoerder erop dat Twitter eerder deze maand al beloofde meer personeel en middelen in te zetten tegen bots en misinformatie.

Andere sociale media zetten de laatste tijd ook steeds meer in op het bestrijden van nepnieuws en vervelende reacties. Zo zei Instagram donderdag kunstmatige intelligentie in te zetten tegen kwetsende berichten. Eerder zei Facebook ook al kunstmatige intelligentie in te gaan zetten in de strijd tegen aanstootgevende berichten, maar ook terroristische propaganda.