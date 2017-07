Typen met je brein op Lowlands, voor de wetenschap

Festivalgangers op Lowlands kunnen meedoen aan een experiment. Een computer typt waar de bezoeker aan denkt.

Onderzoekers van de Radboud Universiteit staan dit jaar met een 'act' op Lowlands. Bezoekers van het festival krijgen bij hen een EEG-muts op die hersenactiviteit meet. Die zorgt ervoor dat de computer woorden kan uittypen waar mensen aan denken.



Dat werkt als volgt. Alle letters van het alfabet worden op een computerscherm getoond, waarbij elke letter in een specifiek ritme knippert. Afhankelijk van welke letter je bekijkt (of eigenlijk wel flitsende ritme), reageert je brein anders. De computer bekijkt die reactie en voert dan de letter in waar je naar kijkt. Zo ontstaan letter na letter woorden.

Lowlands: goede testomgeving

De bedoeling is dat deelnemers van het experiment woorden van hun voorgangers aanvullen. Zo ontstaat er uiteindelijk een verhaal. Of complete wartaal, afhankelijk van hoe dronken de festivalgangers zijn, natuurlijk.

Lowlands is wat dat betreft wel een goede testomgeving, zegt projectleider Ceci Verbaarschot. "Er is zoveel afleiding, denk aan drukte, hitte en vermoeidheid. Dan moet onze brein-computer-inferface heel goed werken om toch relevante hersensignalen uit de ruis te prikken." De resultaten komen in de Lowlands-twitterfeed en de festivalkrant.