Uber huurt technisch directeur NASA in voor 'vliegende auto'

Uber heeft voormalig technisch NASA-directeur Mark Moore aangenomen om een verticaal opstijgende vliegende taxi te maken.

Moore onderzoekt al langer de mogelijkheden van vliegend personenvervoer. In 2010 publiceerde hij een onderzoek waarin hij de haalbaarheid van verticaal opstijgende elektronische voertuigen bespreekt. Als helikopters, maar dan kleiner en stiller. Moore noemt het voertuig geen vliegende auto maar VTOL – kort voor vertical takeoff and landing. Het onderzoek viel op bij Google-CEO Larry Page die in het geheim de startups Zee Aero en Kitty Hawk begon — bedrijfjes die vliegende auto’s maken.

Toch is het Uber die Moore na dertig jaar dienst weet los te weken van NASA, meldt Bloomberg. Moore gaat als technisch directeur aan de slag bij Uber Elevate, de Uber-tak die aan een vliegende auto werkt. “Ik kan geen bedrijf bedenken met een sterkere positie om in dit nieuwe ecosysteem te leiden en de elektrische VTOL-markt werkelijkheid te maken”, zegt Moore.

Over de file vliegen

Uber sprak in oktober 2016 de wens uit om binnen tien jaar vliegende auto’s in te kunnen zetten. Uber wil volgens zijn onderzoek huidige problemen van vliegende voertuigen oplossen, zoals geluidsoverlast, efficiĆ«ntie van het voertuig en beperkte batterijduur. Moore was bij dat onderzoek van Uber al consultant. Uber zegt de hele industrie voor vliegende voertuigen in een versnelling te willen brengen.

Volgens Moore zijn er tal van hordes te nemen voordat we daadwerkelijk in een vliegende taxi stappen die over de file heen vliegt. Zo moeten verschillende bedrijven daadwerkelijk zulke auto’s gaan bouwen, en met toeleveranciers rond de tafel om prijzen van onderdelen omlaag te krijgen. Ook moeten wetten worden aangepast. Uber wil reizigers uiteindelijk met normale Uber-wagens naar speciale opstijgplaatsen rijden, waar steden vol mee zouden moeten komen.

