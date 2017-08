'Uber vindt nieuwe baas in Expedia-topman'

Taxibedrijf Uber heeft een opvolger gevonden voor de opgestapte Travis Kalanick. Volgens diverse media wordt Dara Khosrowshahi benoemd als nieuwe topman.

Persbureau Bloomberg schrijft op basis van bronnen dat Uber Khosrowshahi heeft gekozen. Volgens de New York Times vond het Uber-bestuur Khosrowshahi de beste kandidaat van drie finalisten. Een woordvoerder van het bedrijf wil tegen RTL Z niets bevestigen of ontkennen.

De 48-jarige Iraniër was sinds 2005 topman van het Amerikaanse reisbedrijf Expedia en heeft vanuit die functie veel ervaring met overnames, schrijft Bloomberg. Daarnaast heeft hij ervaring met het opboksen tegen internetgigant Alphabet, iets wat nog wel van pas kan komen.

Ervaring met strijd met Alphabet

Uber is in een fel juridisch gevecht verwikkeld met Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet dat zelfrijdende auto's maakt, over diefstal van patenten. Expedia was ooit een van Google's top-adverteerders, maar keerde zich tegen de zoekmachine toen bleek dat die de eigen merken voortrok bij het tonen van zoekresultaten. Dat resulteerde uiteindelijk in de miljardenboete voor Google van eurocommissaris Vestager.

Medeoprichter Kalanick stapte halverwege juni op omdat grote aandeelhouders het niet meer in hem zagen zitten. Hij was toen al voor onbepaalde tijd met verlof gestuurd. Onder zijn bewind raakte het bedrijf in opspraak door beschuldigingen van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer.

Behalve een cultuuromslag bewerkstelligen, moet Khosrowshahi ook zorgen dat Uber winstgevend wordt, het bedrijf rapporteerde een verlies van 546 miljoen euro op een omzet van 1,48 miljard euro. Ook zal de nieuwe topman de relatie met de belangrijkste investeerders moeten verbeteren, zij waardeerden hun belang in het bedrijf af na alle schandalen.

Zwaargewichten vallen af

Ook de voormalige baas van het industriële conglomeraat General Electric (GE) Jeff Immelt was in de race voor de toppositie bij Uber. Hij liet in het weekend weten niet voor de baan te gaan. Volgens de Times trok hij zich terug toen duidelijk werd dat er niet genoeg steun was voor hem.

Ook Meg Whitman, de huidige bestuursvoorzitter van printerfabrikant Hewlett Packard, werd genoemd, maar koos er uiteindelijk voor om bij het IT-bedrijf te blijven.