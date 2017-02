Valentijnsinhakers door de gameindustrie

Valentijnsdag: je houdt ervan of je haat het. De game-industrie speelde er op geheel eigen wijze op in.

Valentijnsdag is natuurlijk de ideale dag om samen met je liefje lekker een game te spelen. Of niet. Hoe dan ook, diverse gamemakers en - uitgevers bedachten zo hun eigen inhakers:

1. Overwatch verleidde spelers op Twitter en die werden vervolgens getrakteerd op superlieve Twitter cards van de cast uit de competieve shooter van Blizzard.

2. Iets soortgelijks deed Electronic Arts met "Valenbrainz-kaarten", gebaseerd op Plants versus Zombies.

2. Nintendo stuurde een fraaie Zelda-tweet eruit. Een herkenbare gras-omver-hakkende Link; deze keer niet op zoek naar hartjes om zijn levensmetertje aan te vullen, maar om een groot hart te creëren. De graancirkels zijn er niks bij.

3. Rockstar Games gaf gamers dikke kortingen en Valentijn-bonussen in GTA Online om de dag van de liefde te vieren. De 'Till Death Do Us Part' Adversary Mode heeft er twee nieuwe locaties bijgekregen, in La Puerta en Legion Square, en het is nu mogelijk om de Valentijn-content uit de eerdere Valentijn-updates binnen te hengelen. En uitgebreide beschrijving vind je op de website van GTA Online.

4. The Rift Herald; een community/fan-website over alles wat met League of Legends te maken heeft, maakte een hele reeks aaibare, grappige Valentijnskaarten.

5. 2K toonde speciale kledij voor je virtuele basketbalspelers uit NBA 2K17, in de MyPLAYER Mode.

6. Oh ja. En er was een speciaal Pokémon GO Valentine event vandaag die draaide om snoepgoed, maar die had weinig om het lijf volgens de morrende fans.