'Veiligheidsnormen accu's smartphones voldoen niet'

De veiligheidsnormen van accu's in smartphones schieten tekort. De Amerikaanse warenautoriteit vraagt om een herziening.

De problemen met de batterij van de Galaxy Note 7, die in sommige gevallen spontaan ontplofte, tonen aan dat zelfregulering van de industrie niet goed genoeg is. De huidige norm is al sinds 2011 niet meer aangepast.

Volgens het agentschap, dat zich buigt over de veiligheid van producten, moeten de voorschriften voor oplaadbare lithium-ionbatterijen in mobiele telefoons worden herzien. "Consumenten moeten zich nooit hoeven af te vragen of een apparaat hen of hun familie in gevaar kan brengen", verklaarde voorzitter Elliot Kaye.

De Galaxy Note 7, was het paradepaardje van Samsung, maar moest vorig jaar kort na lancering van de markt worden gehaald, nadat er enkele toestellen vlam hadden gevat. Snel werd duidelijk dat de batterij de oorzaak was. Deze week bleek de precieze oorzaak: de batterij paste niet goed in het toestel, waardoor het toestel oververhit raakte.