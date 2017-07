Verdwaald op het vliegveld? Robotbutlers brengen je naar de gate

Speciale LG-robots zijn aan de slag gegaan op het grootste vliegveld van Zuid-Korea.

LG presenteerde zijn robots eerder dit jaar tijdens CES en sinds vandaag zet het bedrijf de eerste prototypes in op het Incheon International Airport in Seoul. Op het grootste vliegveld van het land rijden nu een aantal Airport Guide Robots en Airport Cleaning Robots rond.

De gidsrobot rijdt door de terminals om passagiers de juiste richting op te wijzen en informatie te geven over vluchttijden. Passagiers kunnen hun vliegticket zelfs aan de robot geven, die dan automatisch naar de juiste gate rijdt. Misschien wel een beetje eng om een ticket zomaar af te staan aan een machine. De robot spreekt vier talen: Engels, Chinees, Japans en Koreaans. Tijdens de Olympische Winterspelen van Zuid-Korea volgend jaar, moeten de robots grote aantallen bezoekers gaan helpen.



De schoonmaakrobot maakt zijn naam waar door de vloeren van de luchthaven schoon te houden. De robot leert zijn omgeving kennen en brengt de plekken in kaart die het vaakst schoongemaakt moeten worden. Vervolgens plant hij de meest efficiĆ«nte route. Dat klinkt een beetje als een doorsnee stofzuigrobot, al is de Airport Cleaning Robot een behoorlijke slag groter. Met zijn een hoogte van zo’n anderhalve meter en een rond oog lijkt de robot zo weggereden uit een scifi-film.



Op de Belgische luchthaven van Zaventem wijst overigens ook een robot sinds kort mensen de weg.