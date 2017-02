'Vervangende accu's voor e-bikes zijn te duur'

Wie een e-bike aanschaft, heeft bij de aankoop meestal niet door dat het vervangen van de accu ervan veel geld kost.

Een gemiddelde elektrische fiets kost 1800 euro. Over het algemeen begint de accu na drie tot vijf jaar kuren te vertonen, en dan moet hij worden vervangen. Een duur grapje, want zo'n accu kost 400 à 500 euro.

En dat is iets waarmee veel e-bikebezitters geen rekening hebben gehouden bij de aankoop van de fiets, zegt de Fietsersbond in de Volkskrant. "Als na vijf jaar je accu is versleten, ben je gedwongen er een te kopen bij dezelfde leverancier, want ieder merk heeft zijn eigen vorm. Dat is ook een manier om extra winst te maken", zegt Kees Bakker, e-bikespecialist bij de Fietsersbond.