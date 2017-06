Verwachtingen voor Apple-event WWDC vanavond

Vanavond start het Apple-event WWDC. Bright doet live verslag vanuit San Jose. Software staat centraal, maar er gaan veel geruchten over nieuwe hardware.

De jaarlijkse Worldwide Developers Conference (WWDC) begint vanavond in het Californische San Jose. Apple toont daar zoals elk jaar hoogstwaarschijnlijk updates voor iOS, macOS, tvOS en watchOS. Maar daarnaast gaan er geruchten over nieuwe hardware van Apple die zijn opwachting maakt (of juist verdwijnt).

Siri-speaker

Het meest hardnekkige gerucht is dat Apple een eigen slimme speaker zou ontwikkelen en die tijdens WWDC zou presenteren. Daarmee gaat het bedrijf de concurrentie aan met de Amazon Echo en Google Home. De bekende KGI-analist Ming-Chi Kuo zegt dat de speaker van Apple beter geluid gaat bieden, gemaakt wordt door Inventec (de maker van de AirPods) en dat hij eind dit jaar verschijnt. Als Apple de speaker tijdens de WWDC presenteert, hebben ontwikkelaars nog tijd genoeg om toepassingen voor het systeem te maken. Mogelijk is de speaker ook voorzien van een display die informatie toont, zoals het weerbericht. En het wordt niet zomaar een speakertje: het geheel zou bestaan uit zeven tweeters en één woofer. De speaker zou met virtueel surroundsound de kamer vullen.

Om de speaker te bedienen, kan Siri gebruikt worden via stemcommando's. Daarom verwachten we op de WWDC ook een grote update voor de spraakassistent, die begint achter te lopen op de concurrentie. Siri werd vorig jaar al opengesteld voor ontwikkelaars, maar de mogelijkheden blijven nog beperkt als je die vergelijkt met Google Home en Amazon Alexa. Die kunnen bijvoorbeeld omgaan met ingewikkeldere opdrachten en vervolgvragen. Volgens geruchten werkt Apple ook aan een eigen AI-chip, die moet helpen Siri slimmer te maken. Die lijkt vooralsnog eerst in de nieuwe iPhone te komen, maar ook over de Siri-speaker is nog veel onbekend.

Nieuwe MacBooks

Tijdens de WWDC worden updates voor de MacBooks verwacht. Dat schrijft de doorgaans goed ingelichte Mark Gurman van Bloomberg. Zo krijgt de MacBook Air mogelijk voor het eerst sinds 2015 een nieuwe processor. De Air zou namelijk ondanks zijn lage-resolutiescherm nog verrassend goed verkopen; met 1099 euro is het dan ook de goedkoopste MacBook. Maar ook de MacBook Pro-modellen, die vorig jaar nog vernieuwd werden, mogen nieuwe chips verwachten. Zij krijgen naar verluidt Intel-chips van de nieuwste Kaby Lake-generatie, waarmee ze sneller en zuiniger worden.

Als laatste wordt de 12-inch MacBook vernieuwd. Deze laptop krijgt volgens Gurman een betere processor, maar welke is onbekend. Hoogstwaarschijnlijk gaat het ook om Intel-chips uit van de zevende Kaby Lake-generatie, in dit geval de m-chips aangezien de 12 inch MacBook geen ventilator heeft.

iPad Pro

Over een nieuwe iPad Pro gaan al langer geruchten, Apple mikt op een presentatie op de WWDC. Ook die informatie komt van de vaak zeer betrouwbare analist Ming-Chi Kuo. De nieuwe iPad Pro krijgt een 10,5-inch scherm maar qua behuizing blijft de tablet vrijwel hetzelfde als de huidige 9,7-inch versie. Dat komt omdat de schermranden een stuk dunner moeten worden, waardoor er meer ruimte voor het touchscreen is. Mogelijk gaat de nieuwe iPad Pro pas eind dit jaar in de verkoop. Het is ook de vraag hoe het nieuwe model zich gaat verhouden tot de huidige iPad en iPad Pro-modellen, die dikkere schermranden hebben.

iMac

Laat Apple al wat zijn van de nieuwe iMacs? In april bleek dat Apple aan een nieuwe iMac werkt die specifiek op professionele gebruikers is gericht. Ook de cilindervormige Mac Pro wordt volledig vernieuwd, want dat gebeurde niet meer sinds 2013. Veel is er nog niet bekend over de computers, maar er is een kans dat Apple er in juni meer over vertelt. Met WWDC treft Apple immers een zaal vol ontwikkelaars, precies het publiek dat zo hunkert naar krachtige Macs en is teleurgesteld in het gebrek aan zulke apparaten. Hoewel Apple al volledig tegen zijn gewoonte in heeft gezegd dat de nieuwe Mac Pro nog volop wordt ontwikkeld, zou de krachtigere iMac dichterbij zijn.

Geen iPad mini

Wat we niet op de WWDC gaan zien, is de iPad Mini. Sterker, een 'bron dichtbij Apple' heeft tegen BGR gezegd dat Apple van plan is met dit model te stoppen. De 7,9-inch iPad Mini verscheen in 2012 en is inmiddels anderhalf jaar niet vernieuwd. De bron zegt dat steeds groter wordende iPhones de rol van de iPad Mini inmiddels hebben overgenomen. Daarom kiest Apple er mogelijk voor om de Mini uit te faseren.

Bright is bij WWDC

Bright doet vanavond verslag van de keynote op WWDC. We zullen ook onze eerste ervaringen met nieuwe producten delen.

Like Bright.nl op Facebook en volg ons op Twitter om het nieuws over WWDC te volgen.

En abonneer je op ons YouTube-kanaal voor hands-on video's.