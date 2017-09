Video: dit robotje maakt je ramen schoon

Na de robotstofzuiger en robotgrasmaaier is er nu een robot om je ramen te lappen.

Deze Windowmate rijdt met 1,5 cm per seconde over je raam om hem schoon te vegen. Dat houdt hij op een opgeladen accu negen minuten vol, wat genoeg moet zijn voor de meeste ramen. Bij de goedkope versie (450 dollar) moet je eerst zelf schoonmaakmiddel op de ruit doen, bij de duurdere versie (900 dollar) doe je het middel in de robot en doet hij verder alles zelf.

De Windowmate is te koop in Japan, maar wanneer hij in Europa op de markt komt, is nog niet bekend. We zagen hem in actie tijdens techbeurs IFA in Berlijn:



