Video: Drone-racers toonden hun kunsten in de ArenA

In de Johan Cruijff ArenA was deze week een kampioenschap drone-racen. We spraken er met een van de beste drone-racers.

Tiijdens de Drone Racing World Series neemt een selectie van de beste drone-racers ter wereld het tegen elkaar op. Deze week was in de ArenA in Amsterdam de aftrap van dit drone-racekampioenschap georganiseerd door het Nederlandse Formula FPV. De Brit Gary Kent ging als winnaar met de beker aan de haal. We vroegen een van de beste Nederlandse drone-racers, ShaggyFPV, om tips voor mensen die zelf ook willen gaan racen met drones.



