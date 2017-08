Video: Hyperloop One haalt ruim 300 km/u bij test

Stapje voor stapje komt de hyperloop dichterbij. Hyperloop One haalt steeds hogere snelheden in zijn testbuis.

Het Amerikaanse Hyperloop One, een van de bedrijven die werkt aan het snelle transportsysteem door een vacuümbuis, maakte onlangs al zijn eerste succesvolle testrit bekend. Vandaag meldt het bedrijf dat het bij nieuwe tests een snelheid van 309 km/u heeft gehaald. In onderstaande video zie je hoe de wagon XP-1, die door magneten wordt opgetild en vooruit wordt geduwd, door de 500 meter lange testbaan in de woestijn in Nevada schiet.

Hyperloop One verwacht binnenkort snelheden van meer dan 400 km/u te kunnen halen. Maar dat is nog altijd slechts de helft van de snelheid die is gepland voor een van de eerste hyperloop-trajecten, van Abu Dhabi naar Dubai. Het doel is om in 2021 de eerste hyperloop-trajecten in gebruik te nemen. Uiteindelijk zou de technologie snelheden van 1200 km/u mogelijk kunnen maken.



In Nederland laat het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek doen naar de aanleg van een hyperloop in Flevoland. Op de campus van de TU Delft is een testbuis van 30 meter van de hyperloop-startup Hardt, in samenwerking met bouwbedrijf BAM. Hardt is voortgekomen uit het team Delft Hyperloop, dat vorig jaar de Hyperloop-wedstrijd van ruimtevaartbedrijf SpaceX in Los Angeles wist te winnen:



