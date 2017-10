Video: internet via licht als alternatief voor wifi

Lifi, internet via licht, moet snelle en stabiele verbindingen bieden op plekken waar wifi niet goed werkt.

Met lifi wordt data verstuurd door een ledlamp heel snel te laten knipperen, wat een sensor kan lezen als data. Door deze sensor aan een laptop te hangen, kan hij 'internetten via licht'.

Op dit moment worden met lifi snelheden gehaald van zo'n 40 megabyte per seconde in optimale omstandigheden. Ter vergelijking: een glasvezelverbinding kan 500 megabyte per seconde halen. Dat is dus nog niet snel, maar de ontwikkeling staat nog aan het begin.



De ontwikkelaar van PureLiFi ziet lifi niet als vervanger van wifi, maar hoopt dat het een gebruikelijke toevoeging wordt op plekken waar wifi niet goed werkt. Wel geeft het bedrijf aan dat het nog jaren gaat duren voordat het tot een consumentenproduct komt.

Lees meer over lifi:

Gaan we binnenkort allemaal online via LED-lampen?

Philips koopt bedrijf voor data-overdracht via licht

'Netwerk met infrarood 100 keer sneller dan wifi'



Bright Day, het techfest van Nederland

Ons techfest Bright Day is op 18 en 19 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Ruim 20 duizend vierkante meter met gadgets, games en nieuwe technologie. En als hoofdsprekers de bekende YouTubers Casey Neistat en Simone Giertz. Kijk hier voor het programma en tickets.



Volg ook ons YouTube-kanaal