Video: mooiste installatie op designbeurs Milaan

Deze installatie waarin stevige zeepbellen uiteenspatten tot rook stal de show in Milaan.

Al voor de beurs in Milaan stond de installatie New Spring van COS door Studio Swine op onze shortlist. We waren niet de enigen die zich hadden laten verleiden door een mystiek filmpje van een taaie zeepbel die uiteenspat tot rook. Al tijdens de beursweek bleek dat er grote interesse was voor de opstelling van het Zweedse kledingmerk COS, de stijlvollere zus van H&M. De installatie in een oude bioscoop werd dan ook beloond met een Milan Design Award voor het beste engagement.



Wat er precies met Best engagement bedoeld wordt? Als het gaat om een belofte is die zeker ingelost. De opbouw was goed, de sfeer binnen was sereen, de als bloesem uit een boom ontspruitende ballen waren wonderlijk. Veel poeha was er niet nodig. Het volgen van zo’n groeiende bal die eerst stuitert en dan uit elkaar valt in rook was biologerend. En waaruit bestaat zo iets, wat is het?



Als engagement staat voor commitment, dan heeft de award een averechts effect gehad. Al na een paar dagen deed COS de deur op slot en kon je alleen nog naar binnen via een wachtlijst. Gelukkig hebben we de video. Studio Swine is een in Londen gevestigde samenwerking tussen de Japanse architect Azusa Murakami en Britse kunstenaar Alexander Groves. Hun werk beweegt tussen kunst, design en film. Vaak staat regionale identiteit centraal, zoals hier en in Japan de samenkomst van mensen onder de bloesem van een kersenboom.

Op de jaarlijkse Salone del Mobile in Milaan presenteerden deze maand internationale, maar vooral veel Nederlandse ontwerpers hun nieuwste werk. De komende dagen zie je onze selectie van de mooiste, slimste en meest vernieuwende objecten en installaties op Bright.nl.