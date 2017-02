Video: Nieuwe beelden Zelda: Breath of the Wild

De grootste Nintendo-game van 2017 is de nieuwe Zelda. Nieuwe gameplay-beelden laten fans een sprongetje van geluk maken.

Het is dé launchtitel voor de Nintendo Switch, ook al verschijnt het spel gelijktijdig voor de bijna begraven en vergeten Wii U wereldwijd op 3 maart: The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ieder excuus om nieuwe beelden met de wereld te delen, grijpen we dan ook schaamteloos met beide handen aan.

