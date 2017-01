Video vanaf CES: Gadget als wijnbar voor thuis

Een Franse startup introduceert een gadget die verschillende wijnen op de juiste temperatuur houdt.

De D-Vine helpt ook bij het bepalen van de juiste wijn bij het eten. Hij geeft aanbevelingen zoals een sommelier in een restaurant zou doen. We bekeken de D-Vive tijdens de CES-beurs in Las Vegas:

Bright op de CES

