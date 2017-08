Vijf jaar cel voor corrupte topman van Samsung

Een rechtbank in Seoul heeft Samsungs vice-voorzitter Lee Jae-yong veroordeeld vanwege omkoping, verduistering en meineed.

Aanklagers hadden twaalf jaar cel geëist tegen Lee, die bleef volhouden niets verkeerds te hebben gedaan. Zijn advocaat liet direct weten in beroep te gaan tegen het vonnis. "We hebben er vertrouwen in dat de uitspraak zal worden verworpen."Lee werd gezien als de troonopvolger bij de Zuid-Koreaanse elektronicagigant, die zo'n tachtig jaar geleden door zijn opa werd opgericht.

Het schandaal rondom Lee leidde al tot het vertrek van de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. En de vader van Lee werd eerder al veroordeeld voor betrokkenheid bij corruptie. Hij hoefde zijn straf van drie jaar cel voor verduistering en belastingontduiking overigens niet uit te zitten.

Omkoping om fusie erdoorheen te krijgen

Volgens de aanklagers was er echter voldoende bewijs dat hij voor omgerekend 32,7 miljoen euro aan steekpenningen heeft betaald aan een vertrouweling van de wegens dit corruptieschandaal inmiddels afgezette president Park. In ruil daarvoor zou Samsung politieke steun krijgen voor de fusie van twee dochterondernemingen.

Die deal was nodig om de Lee-familie de controle geven over Samsung Electronics, het belangrijkste bedrijf in het industriële conglomeraat, schrijft de New York Times.

Twee keer pr-nachtmerrie

De fraudeperikelen bij Samsung kwamen op het slechtst denkbare moment. Het bedrijf was net verwikkeld in een andere publicitaire nachtmerrie door problemen met de smartphone Galaxy Note 7. Het paradepaardje van Samsung kon door een batterijprobleem spontaan in brand vliegen.

Financieel gaat het Samsung intussen voor de wind. Het bedrijf haalde afgelopen kwartaal uitzonderlijke goede cijfers; de winst steeg met maar liefst 72 procent naar 10,6 miljard euro.